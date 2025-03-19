Жительницу Армавира обвиняют в мошенничестве с продажей лодочного мотора казанцу

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы города Армавир. Ее обвиняют в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, сообщает прокуратура РТ.
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