Минфин хочет предложить концепцию стандартизированных корпоративных пенсий

Министерство финансов хочет предложить концепцию стандартизированных корпоративных пенсионных программ (КПП) с возможностью максимального охвата для разных категорий работников, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Минфина Наталии Каменской, сделанную на Investfunds Forum XIV.
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