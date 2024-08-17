Свежий отчёт с фронта от Юрия Подоляки от 17 августа 2024 года: ВСУ приостановили активные попытки прорыва в Курской области

В последние несколько дней украинские войска в Курской области изменили свои тактические действия. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка в новом отчёте о текущей ситуации на фронте специальной военной операции.
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