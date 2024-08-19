Конец эпохи: Apple прекращает продажу своего CD/DVD-проигрывателя, который можно подключить к ноутбуку через USB

Много лет назад, когда Apple представила первый MacBook Air, компания также анонсировала аксессуар под названием Apple USB SuperDrive – это CD и DVD-проигрыватель, который можно подключить к Mac через USB.
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