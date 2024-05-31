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Бывший аналитик ЦРУ заявил о попытках США вынудить РФ использовать ядерное оружие

Бывший аналитик ЦРУ заявил о попытках США вынудить РФ использовать ядерное оружие

Поставки дальнобойных ракет из Соединенных Штатов на вооружение украинской армии для ударов по РФ всецело указывают на стремление Вашингтона спровоцировать Москву на применение ядерного оружия, чтобы затем дать симметричный ответ, заявил 31 мая экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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