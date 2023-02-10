В Якутии предрекли ухудшение обстановки с паводками

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил, что из-за чрезмерно толстого льда, образовавшегося в Якутии, паводковая ситуация на территории региона может сильно осложниться.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил, что из-за чрезмерно толстого льда, образовавшегося в Якутии, паводковая ситуация на территории региона может сильно осложниться.
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