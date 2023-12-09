Александра Васильева проверят в Следственном комитете России

С началом СВО историк моды уехал из России Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press Представители общественного движения «Ветераны России» обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ.
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