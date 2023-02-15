В Сочи энергетики ликвидируют последствия снегопада

Из-за мощного снегопада в Сочи произошли несколько энергоаварий. В Центральном, Лазаревском районах курорта, а также в соседнем Туапсинском районе непогода спровоцировала массовые отключения света.
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