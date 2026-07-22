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Богословская — о решении ВФЛА подать иск в CAS: была нанята команда юристов, которая уже собаку съела на этом деле

Богословская — о решении ВФЛА подать иск в CAS: была нанята команда юристов, которая уже собаку съела на этом деле

Обладательница серебряной медали летних Олимпийских игр 1992 года, чемпионка мира 1993 года Ольга Богословская прокомментировала подачу иска ВФЛА в CAS на решение World Athletics продлить отстранение российских спортсменов.

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