Богословская — о решении ВФЛА подать иск в CAS: была нанята команда юристов, которая уже собаку съела на этом деле

Обладательница серебряной медали летних Олимпийских игр 1992 года, чемпионка мира 1993 года Ольга Богословская прокомментировала подачу иска ВФЛА в CAS на решение World Athletics продлить отстранение российских спортсменов.
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