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У Кейна 5+1 в 4 матчах ЛЧ. Форвард «Баварии» отдал ассист с «Бенфикой»

Нападающий «Баварии» отдал результативную передачу на гол Джамала Мусиалы в матче с «Бенфикой». Мюнхенцы обыгрывают португальцев (1:0, второй тайм) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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