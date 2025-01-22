🎥🇺🇦Кадры место содержания "ухилянтов", которых массово отлавливают душегубы из СС ТЦК по приказу нелегитимного Зеленского☠️ #Украина #Зеленский #ТЦК #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.
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🎥🇺🇦Кадры место содержания "ухилянтов", которых массово отлавливают душегубы из СС ТЦК по приказу нелегитимного Зеленского☠️ #Украина #Зеленский #ТЦК #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.
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