Посол Судана призвал к стратегическому партнерству с Россией

Судан стремится к развитию отношений с Россией до уровня стратегического партнерства, страна рассчитывает на помощь Москвы в послевоенном восстановлении, заявил «Известиям» посол республики в РФ Мухаммед Сиррадж.
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