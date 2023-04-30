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СПЖ: в Закарпатской области Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ

СПЖ: в Закарпатской области Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ

В Союзе православных журналистов сообщили, что в Закарпатскую областную военную администрацию не поступало ни одного заявления о переходе религиозных общин канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

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