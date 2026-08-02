Почему Месси так хорошо играет в 39 лет: ему помогает уникальное умение

Обманул возраст.Прошедший ЧМ-2026 доказал: возраст — не приговор для футбольного гения. Лионель Месси, которому в июне исполнилось 39, стал одним из лучших на ЧМ, хотя до начала турнира многие списали его со счетов.
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