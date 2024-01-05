В Японии произошло более 800 подземных толчков с 1 января 2024 года

Согласно официальным данным метеорологического управления Японии, после серии сильных землетрясений в районе префектуры Исикава, расположенной на западном побережье страны, произошло свыше 800 подземных толчков.
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