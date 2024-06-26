Самый длинный в мире подводный тоннель построят к 2029 году

Строительство самого длинного в мире подводного тоннеля / © Femern A/S Фемарнбельтский тоннель, открытие которого ожидается в 2029 году, соединит датский город Редбю с немецким населенным пунктом Путтгартен.
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