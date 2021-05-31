Корпоративные сим-карты в России привяжут к Госуслугам

С 1 июня 2021 года в России вступают в силу новые правила регистрации корпоративных сим-карт. Теперь компании должны будут информацию о всех выданных работникам корпоративных сим-картах заносить в Единую систему идентификации и аутентификации.
С 1 июня 2021 года в России вступают в силу новые правила регистрации корпоративных сим-карт. Теперь компании должны будут информацию о всех выданных работникам корпоративных сим-картах заносить в Единую систему идентификации и аутентификации.
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