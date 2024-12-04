Илон Маск: США близки к фактическому банкротству

Американский предприниматель Илон Маск, которого Дональд Трамп пригласил в свою будущую администрацию, прокомментировал безудержный рост американского долга.
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