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Илон Маск: США близки к фактическому банкротству

Илон Маск: США близки к фактическому банкротству

Американский предприниматель Илон Маск, которого Дональд Трамп пригласил в свою будущую администрацию, прокомментировал безудержный рост американского долга.

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