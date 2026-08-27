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В Рособрнадзоре и ФИПИ рассказали об изменениях в ОГЭ-2027

В Рособрнадзоре и ФИПИ рассказали об изменениях в ОГЭ-2027

По русскому языку скорректируют систему оценки сочинения, максимальный балл вырастет с 37 до 38. По обществознанию количество заданий сократят с 24 до 20, максимальный балл — с 37 до 32.

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