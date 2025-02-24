Истории мужества героев СВО из числа КМНС расскажут в проекте «Народы Арктики»

В Год героев на Ямале стартует новый этап регионального информационного проекта «Народы Арктики», посвящённый героизму и мужеству участников СВО и ветеранов боевых действий, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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