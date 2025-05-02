FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Понравилось выражение: "У этой скульптуры выражение сосредоточенного кретинизма на лице". Оно очень подходит многим п...Почему скульптуры...
  • Юрий Гаврилов
    Таки ничего не понял из статьи.Помощник Путина р...
  • зуфар юсупов
    Это что? Кто первый в драке сморгнет? Рукава зачем засучивали?В США заявили о в...

Несмотря на сложности, россияне не отказались от мотоциклов BMW и Harley Davidson. Они входят в топ-5 самых популярных мотобрендов в своей категории

Несмотря на сложности, россияне не отказались от мотоциклов BMW и Harley Davidson. Они входят в топ-5 самых популярных мотобрендов в своей категории

«Автостат» привел интересные данные по российскому рынку мотоциклов. Хотя бал правят китайцы и отечественные бренды (мотоциклы которых собраны из китайских комплектующих), россияне не отказались от двухколесной техники именитых брендов: в категории от 600 см3 главенствует BMW.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх