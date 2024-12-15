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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Панатинаикос» на ближайшее время лишился Янниса Папапетру (вирус) и Лоренцо Брауна (бедро)

К списку недоступных игроков присоединились защитник Лоренцо Браун и форвард Яннис Папапетру. У Брауна начались спазмы в задней поверхности бедра.

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