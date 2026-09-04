В Свердловской области подростки случайно подожгли именинника у подъезда

В Свердловской области поздравление с днем рождения случайно переросло в поджог человека. Об этом сообщает Ura.
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