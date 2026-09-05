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Словацкий премьер Фицо: Запад не сумел ослабить Россию через Украину

Словацкий премьер Фицо: Запад не сумел ослабить Россию через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской), заявил о провале попыток Запада поставить Россию на колени через Украину.

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