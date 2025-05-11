Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Алиса Майская
    Фигня какая-то... В 20-е, в 60-е... Было модно - шили, вышло из моды - перестали. При чем тут "прятали", "маскировали...Лоскутное шитьё в...
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Лоскутное шитьё в СССР: домашнее искусство, которое прятали от чужих глаз

Лоскутное шитьё в СССР: домашнее искусство, которое прятали от чужих глаз

В 1978 году моя тётя Нина собрала старые шерстяные платки в одеяло для детской кроватки. На следующий день парторг строго сказал: „Это не соответствует духу современности!“.

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Комментарии
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Алиса Майская
Фигня какая-то... В 20-е, в 60-е... Было модно - шили, вышло из моды - перестали. При чем тут &quot;прятали&quot;, &quot;маскировали&quot;? Кто-то запрещал из остатков ткани шить одеяла и коврики? А может просто появились доступные новые одеяла и коврики и поэтому пропала нужда что0то собирать из кусочков? Кто обладает временем, умением и вкусом - до сих пор что-то творит из всего, что под руками, а нужды, как в 20-е годы делать &quot;из г и веток&quot; нужные в хозяйстве вещи больше нет.
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