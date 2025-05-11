Лоскутное шитьё в СССР: домашнее искусство, которое прятали от чужих глаз

АМ

Алиса Майская

Фигня какая-то... В 20-е, в 60-е... Было модно - шили, вышло из моды - перестали. При чем тут "прятали", "маскировали"? Кто-то запрещал из остатков ткани шить одеяла и коврики? А может просто появились доступные новые одеяла и коврики и поэтому пропала нужда что0то собирать из кусочков? Кто обладает временем, умением и вкусом - до сих пор что-то творит из всего, что под руками, а нужды, как в 20-е годы делать "из г и веток" нужные в хозяйстве вещи больше нет.