У Кейна больше всех голов (75) среди игроков топ-5 лиг после перехода в «Баварию»

Харри Кейн сделал дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (3:0). Форвард забил 75-й гол с момента перехода в «Баварию» во всех турнирах – это лучший показатель среди игроков топ-5 лиг Европы с лета 2023 года.