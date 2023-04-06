Нетаньяху после ударов по Газе заявил о намерении Израиля жестко отвечать врагам

Израиля продолжит жестко отвечать на выпады врагов. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам завершившегося в ночь на пятницу, 7 апреля, совещания военно-политического кабинета и телефонных переговоров с Египтом.