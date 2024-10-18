В Ивановской области проходит антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью"

С целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления в регионе проводится межведомственная всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью".
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