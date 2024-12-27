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«Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей: 8 побед, 3 ничьих

«Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей: 8 побед, 3 ничьих

Сегодня команда Микеля Артеты одолела «Ипсвич» – 1:0. Ранее в 18-м туре «Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2), благодаря чему «Арсенал» смог оторваться от «синих» на 2 очка и занять 2-е место.

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