Москвича осудили за ложный донос: пытался скрыть неудачное самоубийство

Как стало известно “МК”, трагикомичный инцидент произошел на Домодедовской улице. Предприниматель выпивал с подругой, потом они поссорились, и мужчина не нашел ничего лучше как ранить себя ножом в левое предплечье.
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