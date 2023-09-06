Сила в правде

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«Руки прочь от имущества США»: Белый Дом требует от России не национализировать «Сахалин-1»

«Руки прочь от имущества США»: Белый Дом требует от России не национализировать «Сахалин-1»

Тогда, когда разваливался Советский Союз, многие предатели у власти пытались за бесценок продать народные богатства иностранцам, чтобы выторговать себе право жить на территории вчерашнего противника и не думать о заработке для себя и своих детей.

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