Доходы франшизы Black Desert составили 2.1 миллиарда долларов Сегодня стало извест...

Доходы франшизы Black Desert составили 2.1 миллиарда долларовСегодня стало известно, что с момента выхода Black Desert Online в Южной Корее в 2014 году доходы франшизы Black Desert составили 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов).
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