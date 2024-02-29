НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Доходы франшизы Black Desert составили 2.1 миллиарда долларов Сегодня стало извест...

Доходы франшизы Black Desert составили 2.1 миллиарда долларов Сегодня стало извест...

Доходы франшизы Black Desert составили 2.1 миллиарда долларовСегодня стало известно, что с момента выхода Black Desert Online в Южной Корее в 2014 году доходы франшизы Black Desert составили 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх