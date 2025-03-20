Америка илчесе: Ике бөек лидер – Путин һәм Трамп – кешелек иминлеге хакына берләште

Россия һәм АКШ Президентлары Владимир Путин һәм Дональд Трамп кешелек иминлеген өчен берләште. Бу хакта Америка лидерының махсус илчесе Стив Уиткофф «Fox News» басмасына биргән интервьюда сөйләгән, дип яза «Российская газета».
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