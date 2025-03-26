Украинский импорт газа из ЕС готовится пойти на рекорд – атаки истощают резервы

Bloomberg со ссылкой на украинские источники пишет, что Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива, что существенно повысило спрос на него.
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