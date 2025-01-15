Иранский КСИР в помощь корейскому спецназу: Два мегапроекта, которые решают всё

Кремль подтвердил, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров 17 января подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами и сделают в Москве заявления для прессы.
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