Иранский КСИР в помощь корейскому спецназу: Два мегапроекта, которые решают всё

Кремль подтвердил, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров 17 января подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами и сделают в Москве заявления для прессы.