«Туристский код» Свияжска: как изменится остров-град после реализации проекта

Единая система навигации, обновленные входные группы, новые зоны отдыха и современная инфраструктура появятся в Свияжске благодаря проекту «Туристский код», к реализации которого уже приступили на острове.
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