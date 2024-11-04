РУСАДА в сентябре чаще всего проверяло на допинг футболистов «Спартака»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре чаще других проводило тестирование футболистов «Спартака», сообщаетРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре чаще других проводило тестирование футболистов «Спартака», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.