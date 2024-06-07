Успешная стыковка на лунной орбите китайского зонда "Чанъэ-6" 

Взлетный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно выполнил стыковку с комбинацией орбитального модуля и возвращаемого аппарата на лунной орбите, сообщили в Китайском национальном космическом управлении /CNSA/.
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