Специалисты РЭБ ВВО в Забайкалье провели тренировку с использованием современных комплексов радиопомех

В рамках мероприятия военнослужащие выполнили ряд мероприятий по выводу техники в назначенный район, развертыванию специального оборудования, выявлению средств управления войсками и разведывательных комплексов условного противника, а также их радиоэлектронному подавлению.
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