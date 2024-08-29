Мечтали о Кронштадте, а взяли только Бомарсунд

Обстрел Бомарсунда с палубы «Бульдога». 15 августа 1854 года. Рисунок Эдвина Т. Долби. Литография Уильяма Симпсона Балтийская кампания Британия в ходе Восточной (Крымской) войны стремились выбить русских с Балтийского моря.
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