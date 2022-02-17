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В строящемся доме произошел крупный пожар

В строящемся доме произошел крупный пожар

16 февраля в 17 часов 36 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Обнинске. По данным МЧС, в строящейся высотке на проспекте Ленина в ЖК "Олимп" загорелись стройматериалы на первом этаже, едкий дым быстро окутал всё здание.

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