Вологодский фестиваль «Вологда.Фолк» соберёт около двухсот участников для совместного хоровода

В музее-заповеднике «Семенково» пройдёт большой открытый хоровод в рамках фестиваля «Вологда.Фолк». На площадке соберутся около двухсот человек, чтобы вместе исполнить традиционные танцы и песни, восстановленные на основе фольклорных экспедиций в нескольких регионах России и в Республике Коми.
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