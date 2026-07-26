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FiNE NEWS

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Вологодский фестиваль «Вологда.Фолк» соберёт около двухсот участников для совместного хоровода

В музее-заповеднике «Семенково» пройдёт большой открытый хоровод в рамках фестиваля «Вологда.Фолк». На площадке соберутся около двухсот человек, чтобы вместе исполнить традиционные танцы и песни, восстановленные на основе фольклорных экспедиций в нескольких регионах России и в Республике Коми.

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