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Царьград

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"Сказали, что в баню": бригада мигрантов кинула актрису Сотникову на деньги и сбежала из России

"Сказали, что в баню": бригада мигрантов кинула актрису Сотникову на деньги и сбежала из России

В комментариях к её посту набежали соотечественники беглецов и обвинили во всем автора. Актриса Вера Сотникова рассказала в соцсетях о конфликте с иностранной бригадой, которую наняла для отделки нового дома.

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