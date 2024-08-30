Косметолог Коробкова объяснила, как продлить эффект от аппаратных процедур на лице

Чрезвычайно важен домашний уход, сказала специалист Максимальный эффект омоложения дают аппаратные процедуры, но их эффективность нужно поддерживать в домашних условиях, сказала РИАМО косметолог Инна Коробкова.
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