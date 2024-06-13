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Подросток заказал "минирование" школы, чтобы не идти на контрольную

Подростка из Красноярска задержали по подозрению в причастности к звонкам о минировании школы. Как признался школьник, он "заказал" такие звонки из-за желания сорвать уроки, потому что не подготовился к контрольной работе.

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