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Дзюдоист Тасоев насладился моментом звучания гимна России после завоевания золота на ЧМ

Дзюдоист Тасоев насладился моментом звучания гимна России после завоевания золота на ЧМ

Российский дзюдоист Инал Тасоев поделился впечатлениями от завоевания золотой медали в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате мира в Баку (Азербайджан).

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