Путин присвоил погибшему в ДНР командиру Клименко звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в Донецкой Народной Республике (ДНР) командиру мотострелковой бригады генерал-майору Павлу Клименко звание Героя России посмертно Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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