В Обнинске 22-летнего мужчину осудили за драку у бара

В Обнинске 22-летнего мужчину осудили за хулиганство, рассказали в Следственном комитете. В суде установлено, что в октябре 2025 года возле одного из баров Обнинска подсудимый в алкогольном опьянении вступил в словесный конфликт с посетителем бара.