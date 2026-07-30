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Калуга-поиск

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В Обнинске 22-летнего мужчину осудили за драку у бара

В Обнинске 22-летнего мужчину осудили за драку у бара

В Обнинске 22-летнего мужчину осудили за хулиганство, рассказали в Следственном комитете. В суде установлено, что в октябре 2025 года возле одного из баров Обнинска подсудимый в алкогольном опьянении вступил в словесный конфликт с посетителем бара.

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