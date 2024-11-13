Посетивший Угледар Пушилин сообщил о серьёзных разрушениях города Освобожденный от ВСУ Угледар серьезно разрушен, в городе практически нет ни одного целого здания.
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Посетивший Угледар Пушилин сообщил о серьёзных разрушениях города Освобожденный от ВСУ Угледар серьезно разрушен, в городе практически нет ни одного целого здания.
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