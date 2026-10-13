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ENS запрашивает одобрение DAO на запуск обновленной системы именования Ethereum

ENS запрашивает одобрение DAO на запуск обновленной системы именования Ethereum

Ethereum Name Service (ENS) обращается к своей децентрализованной автономной организации (DAO) за одобрением запуска обновленного протокола именования в основной сети Ethereum.

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